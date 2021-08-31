Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко

Якщо газопровід "Північний потік - 2" буде використовуватися наполовину, транзит газу через Україну може скоротитися до 18 млрд куб. м.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив упевненість, що Росія використовує газ як політичний інструмент, а не товар. На думку Галущенка, якщо можливість експорту мали якісь компанії, крім "Газпрому", а Третій енергопакет застосували повністю, ситуація була б іншою. Однак "коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої ​​втрати транзиту. І не тільки для нас, але і для Європи".

Галущенко спрогнозував майбутні втрати України: "Є розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". Якщо буде використовуватися наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало". За словами міністра, якщо транзит буде на рівні 15 млрд куб. м, "то цілком очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

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Зараз ведуться переговори щодо газу з Туреччиною, іншими компаніями і країнами, зокрема для забезпечення газом українців у разі скорочення транзиту. За його словами, треба збільшувати видобуток, - цього року його скорочення прогнозується на 5%.

"На жаль, цьому є об'єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваємо нові, де знаємо точно, що газ є?", - резюмував він.

Зазначимо, що за минулий рік через українську газотранспортну систему до Європи прокачали 55,8 млрд куб. м газу. Це на 38% менше, ніж роком раніше.