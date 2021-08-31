ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила спікер ДБР Ольга Чиканова.
"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участі народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли в ДБР в установленому порядку", - сказала вона.
Чиканова пообіцяла, що як тільки слідчі отримають і вивчать справу - про це обов'язково повідомлять суспільству.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.