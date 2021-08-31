Новини • П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна

ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним

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ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним
Слідчі Державного бюро розслідувань поки не отримали і не вивчили матеріалу справи про ДТП за участі депутата "СН" Олександра Трухіна.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила спікер ДБР Ольга Чиканова.

"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участі народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли в ДБР в установленому порядку", - сказала вона.

Чиканова пообіцяла, що як тільки слідчі отримають і вивчать справу - про це обов'язково повідомлять суспільству.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Получат. Вот сам трухин посмотрит,отредактирует и всё получат. Останется найти парочку полицейских для выговора.
  • Проти Ватник 59928d34
    Укр пошта,доставка за десять діб по всій Україні. ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 2249
  • Ustym Karmaliuk
    ДБР - кишенькова контора Зеленського. Як і прокуратура, СБУ, а зараз і МВД.
    Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
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