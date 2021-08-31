Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка

Захарченка ліквідували співробітники 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, створеного за участі спецслужб США.

Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні - день слави 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ і управління контррозвідки Донецької області. Рівно три роки тому, 31 серпня 2018 року, в результаті операції контррозвідки СБУ був знищений ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко. У центрі Донецька, прямо в кафе "Сепар" людина, яку найбільше в "ДНР" охороняли, була ліквідована вибухом радіокерованої міни, вмонтованої в стелю поруч зі входом", - нагадав він.

На думку журналіста, ліквідація Захарченка стала провалом ФСБ РФ і показала, що терористи "ДНР" для України - всього лише мішені, і аж ніяк не партнери з переговорів.

Бутусов нагадав, що Захарченко був ліквідований силами 5-го управління контррозвідки СБУ, створеного за участі американських спецслужб.

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"На жаль, починаючи з 2019-го жодної успішної операції проти російських терористів при президенті Зеленському не було проведено. А куратором українських спецслужб замість Таранова зараз є відкритий російський агент Руслан Демченко - заступник міністра закордонних справ при Януковичі, співавтор зрадницьких Харківських угод 2010-го року, противник Асоціації України з ЄС. Тому зараз діяльність українських спецслужб на Донбасі і в Росії паралізована. Але люди, які знищували на Донбасі російських терористів, нічого не забули і готові воювати до перемоги. І час, коли терористів будуть знову знищувати, все одно прийде, не при цій владі - так при наступній", - додав він.

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