35 країн Європи відкриті сьогодні для мандрівників з України: умови в'їзду. ІНФОГРАФІКА

Громадяни України на сьогодні можуть подорожувати в 35 країн Європи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати по світу, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Так, сьогодні без ПЛР-тесту і сертифіката про вакцинацію українці можуть подорожувати до трьох країн: Албанії, Естонії та Іспанії.

Для в'їзду до Ісландії та Чехії потрібен сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

І 30 країн Європи українці можуть відвідати за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або повної вакцинації. Це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія , Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія і Швеція.

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