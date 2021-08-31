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Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

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Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО
Президент України обговорив із керівництвом NASA спільні з Україною проєкти.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - написав Зеленський.

Він також додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.

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Топ коментарі

  • Петро Чайка 721da89e
    Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
  • Привет
    NASAвали...😀
  • wittmann1980
    Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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