Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

Президент України обговорив із керівництвом NASA спільні з Україною проєкти.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - написав Зеленський.

Він також додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.

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