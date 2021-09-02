Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму, пряма трансляція пройде з 16:00 до 17:00.
"У центрі уваги першої дискусії - результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбудеться 31 серпня.
Яке значення візиту Володимира Зеленського в Білий дім?
Які результати переговорів двох президентів і який вигляд матимуть перспективи українсько-американських відносин?
Який міжнародний контекст саміту Україна і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?", - анонсують у повідомленні.
Зазначають, що ці та інші питання обговорять:
- Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр у 2014-2016 роках;
- Олександр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;
- Віола фон Крамон, депутат Європейського парламенту;
- Джон Гербст, посол США в Україні в 2003-2006 роках;
- Віталій Портніков, журналіст;
- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.
Дискусія транслюватиметься в четвер, 2 вересня, з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:
YouTube Фонду "Відкрий Україну";
Facebook Арсенія Яценюка;