Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП

У рамках візиту до Вашингтона Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхолм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський подякував міністру за участь на чолі президентської делегації США в установчому саміті "Кримської платформи" і підтримку її державою України.

На зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, зокрема, загрози "Північного потоку - 2".

"Російський газ - найбрудніший у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", - зазначив президент України.

Він наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. Один із механізмів, на думку Зеленського, - тристоронні консультації в форматі Україна - Німеччина - США з питань збереження українського транзиту і гарантування європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами в сфері енергетики, протидії кліматичним змінам і "зеленої" трансформації.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів із будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

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