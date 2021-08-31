Грузія відмовилася від кредиту ЄС на 75 млн євро

У Брюсселі кажуть, що і так не дали б грошей: Тбілісі не виконав вимог щодо реформ.

Про плани не брати у Євросоюзу заплановані 75 млн євро заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - сказав він журналістам.

Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від позики другої частини макрофінансової допомоги ЄС, він назвав той факт, що це кредит, а не грант. "Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - наголосив прем'єр.

Виконувач обов'язків голови представництва ЄС у Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що грошей і так не дали б: Грузія не змогла виконати необхідних для отримання траншу умов.

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"Сума в розмірі 75 млн євро повинна була бути перерахована в разі, якщо Грузія виконала б взаємно узгоджені зобов'язання, взяті при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги, яка повинна була бути спрямована на допомогу населенню, щоб упоратися з пандемією", - сказав він.

Крамп наголосив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умов для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежності, підзвітності та якості судової системи".

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"Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, у тому числі в інтересах грузинського народу у сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин із ЄС", - додав Крамп.