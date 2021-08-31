Грузія відмовилася від кредиту ЄС на 75 млн євро
Про плани не брати у Євросоюзу заплановані 75 млн євро заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - сказав він журналістам.
Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від позики другої частини макрофінансової допомоги ЄС, він назвав той факт, що це кредит, а не грант. "Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - наголосив прем'єр.
Виконувач обов'язків голови представництва ЄС у Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що грошей і так не дали б: Грузія не змогла виконати необхідних для отримання траншу умов.
"Сума в розмірі 75 млн євро повинна була бути перерахована в разі, якщо Грузія виконала б взаємно узгоджені зобов'язання, взяті при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги, яка повинна була бути спрямована на допомогу населенню, щоб упоратися з пандемією", - сказав він.
Крамп наголосив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умов для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежності, підзвітності та якості судової системи".
"Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, у тому числі в інтересах грузинського народу у сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин із ЄС", - додав Крамп.