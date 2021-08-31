Арешт представників "Нацкорпусу" Довбиша і Кухарчука оскаржать наступного тижня, - адвокат Вербінець

Сторона захисту може підготувати оскарження запобіжних заходів для ветерана полку "Азов" Олега Довбиша і керівника черкаського відділення "Національного корпусу" Дмитра Кухарчука тільки після отримання повного тексту рішення суду.

Про це розповів Цензор.НЕТ адвокат Едуард Вербінець, який захищає в суді обох представників "Національного корпусу".

"Річ у тім, що суд оголосив лише резолютивну частину рішення. Повного тексту рішення немає, буде тільки в п'ятницю після обіду", - повідомив адвокат.

Тому поки рано говорити про формулювання апеляції - вони залежать від аргументів, які суддя навів на користь свого рішення. Однак Вербінець не бачить об'єктивних причин для заходів, обраних Довбишу і Кухарчуку.

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"Їх посадили без застави, за один удар, який навіть не знайшов відображення в медичних документах, оскільки навіть синяка не було. Є тільки хімічні опіки. За таке людей не садять. Це розправа, показуха", - переконаний адвокат.

Він наголосив, що на акції 14 серпня були більш агресивні учасники, а його підзахисні не використали зброї, не були в центрі протистояння з правоохоронцями. Водночас заарештовані представники "Нацкорпусу" - досить відомі активісти.

Якщо повний текст рішення нададуть вчасно, то захист подасть оскарження до Київського апеляційного суду вже 6 вересня.

"У суботу-неділю я пишу апеляцію, а в понеділок - перший же робочий день - подаю в апеляційний суд. З практики скажу, що раніше, ніж через три тижні, засідання не призначать", - зазначив Вербінець.

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При цьому він не виключив, що тест рішення можуть не надати у визначений законом термін.

Нагадаємо, двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - голова Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш.

Печерський районний суд Києва 30 серпня відправив обох під варту на 60 днів без можливості застави.