Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання

Бойовики руху "Талібан" не зможуть використовувати у військових цілях залишене американське військове обладнання в аеропорту Кабула.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробили все, щоб залишене в аеропорту військове обладнання неможливо було використовувати. Це стосується і літальних апаратів, військового автотранспорту", - сказав він.

"Вони (бойовики. - ред.) можуть вивчати все, що хочуть. Вони можуть дивитися (на літальні апарати. - ред.), обійти навколо, але вони не зможуть на них літати. Вони не зможуть їх використовувати. Ми зробили так, щоб усе це було неможливо використовувати у військових цілях", - додав Кірбі.

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За його словами, в аеропорту залишилося в робочому стані тільки кілька пожежних машин і навантажувачів, які можуть і надалі використовуватися, це необхідно для продовження роботи аеропорту.