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Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання

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Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання
Бойовики руху "Талібан" не зможуть використовувати у військових цілях залишене американське військове обладнання в аеропорту Кабула.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробили все, щоб залишене в аеропорту військове обладнання неможливо було використовувати. Це стосується і літальних апаратів, військового автотранспорту", - сказав він.

"Вони (бойовики. - ред.) можуть вивчати все, що хочуть. Вони можуть дивитися (на літальні апарати. - ред.), обійти навколо, але вони не зможуть на них літати. Вони не зможуть їх використовувати. Ми зробили так, щоб усе це було неможливо використовувати у військових цілях", - додав Кірбі.

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За його словами, в аеропорту залишилося в робочому стані тільки кілька пожежних машин і навантажувачів, які можуть і надалі використовуватися, це необхідно для продовження роботи аеропорту.

Топ коментарі

  • Панас Стець
    наивные американцы... кацапы уже завтра купят за копейки все то оружие в талибов, или привезут свое рабочее на обмен и вывезут все в кацапию, для глубокого изучения и последующего производства...или использования идей...
  • Панас Стець
    для кацарылых то все новое...
  • Valery Greff
    Там в другом прикол.

    Например, есть такой танк Т-64, сделанный в Харькове и совершивший прорыв в танкостроении. Это была передовая машина во всём. Но, когда этот танк подумали производить на кацапстане, получился УПС... Ни техническая база, ни человеческий ресурс оказались не готовы для такого современного изделия. И тогда появился Т-72, как танк для "даунов", на базе старого Т-62, но который был "по уму" кацапским "танкостроителям".

    Другой пример - Ту-4. Когда кацапы козлили "суперкрепость", которая им досталась примерно так же (только вместо талибов были северные корейцы), они тоже не смогли осилить всю суть изделия и херачили дырки просто потому, что где-то американские работяги насверлили лишних, даже покраску делали в соответствии с той, что была на ворованом оригинале, где просто не хватило какой-то там краски и докрасили не тем цветом...

    Упереть кацапы смогут, но осмыслить нет.
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