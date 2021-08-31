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Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

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Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном
У Пентагоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Заплановано підписання рамкової Угоди між міністерствами оборони України і США про стратегічні засади оборонного партнерства.

З української сторони угоду повинен підписати міністр оборони України Андрій Таран.

Як повідомлялося раніше, попередня угода, на основі якої будувалися відносини між оборонними відомствами, була розрахована на 5 років, і термін її дії закінчується.

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Сьогодні Зеленський також представить для аналітичних центрів США Програму трансформації України.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины. - цитата

    ??? транформации.... во что ????
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Трансформация, диджитализация, чемпионизация. У полшестого все на "ия". Таким образом он обыгрывает свое любимое слово "капитуляция".
  • Olga A 6130c05e
    Дожились...клоун-наркоман, для которого это президетсво как невероятная прикольная неожиданность, над которой они потом будут ржать до конца их никчемной жизнейки, лепечет какой-то бред (наверняка против Украины) самому министру обороны США!
    Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
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