Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Угода стосується стратегічних основ партнерства у сфері оборони.

Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в @NATO і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

З української сторони угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, з американської - міністр оборони Ллойд Остін.

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