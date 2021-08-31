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Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

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Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері
Угода стосується стратегічних основ партнерства у сфері оборони.

Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в @NATO і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

З української сторони угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, з американської - міністр оборони Ллойд Остін.

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Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері 01
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері 02

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Топ коментарі

  • Диды Выпивали
    Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6198
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це гниди з одного гнидника !!!))))
  • Герхард
    "Я дам Вам парабелум".
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