Новини

Google може залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент для рекомендацій YouTube, - Мінцифри

1 93135
Google може залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент для рекомендацій YouTube, - Мінцифри
Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і його заступник із питань розвитку IT Олександр Борняков зустрілися з віце-президентом Google з міжнародних справ і громадської політики Караном Бхатія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

На зустрічі обговорили можливість оптимізування співпраці щодо застосунку "Дія" та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

"Зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна. Тому запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канали Медведчука ZIK, "112" і Newsone на території України

Топ коментарі

  • Герхард
    Это тех независимых, что за 200 баксов по указке из ОП удаляют новости?
  • Vitaliy noname
    рекомендации ютуба для Украины просто говно. давно пора что-то менять. как пример, человек смотрит в ютубе только на украинском и английском языке, и тут ему бах - четвёртый и последующие ролики на русском языке...
  • Daro Doro
    нарешті . може нарешті при відкритті ютубу на мене перестане висипатися куча російського сміття. Алілуя !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини