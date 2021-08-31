Google може залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент для рекомендацій YouTube, - Мінцифри

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і його заступник із питань розвитку IT Олександр Борняков зустрілися з віце-президентом Google з міжнародних справ і громадської політики Караном Бхатія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

На зустрічі обговорили можливість оптимізування співпраці щодо застосунку "Дія" та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

"Зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна. Тому запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту", - йдеться в повідомленні.

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