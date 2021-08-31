Україну треба називати "Укрусь", - речник МЗС РФ Захарова

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запропонувала називати Україну словом "Укрусь".

Цю думку вона висловила в своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую - Укрусь. Не дякуйте", - написала вона.

Таким чином Захарова прокоментувала слова радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що він змінив би назву нашої країни з "Україна" на "Русь-Україна".

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