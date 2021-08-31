Т.в.о. голови ДФС призначений директор департаменту стратегічного розвитку Александров, - розпорядження Кабміну

Кабінет Міністрів призначив директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби (ДФС) Анатолія Александрова тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДФС.

Відповідне розпорядження від 30 серпня №1019-р розміщено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

38-річний Александров у 2014-2017 роках був помічником народного депутата на громадських засадах, у 2017-2018-му - також на громадських засадах був радником голови ДФС. У травні 2018-го обійняв посаду заступника директора департаменту - начальника управління міжнародних зв'язків у департаменті організації роботи ДФС, повідомляє Інтерфакс-Україна. У жовтні того ж року очолив департамент стратегічного розвитку.

Нагадаємо, 20 серпня уряд оприлюднив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади голови Державної фіскальної служби і його призначення керівником Бюро економічної безпеки.

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