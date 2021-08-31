Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів
2 18144
Між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки укладено Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією", - сказано в повідомленні.
Документ дозволить отримувати системну інформацію про стан загальної навколоземної космічної обстановки, поточний стан космічної діяльності країн світу.