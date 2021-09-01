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Таліби оголосили Афганістан "вільною і суверенною державою"

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Таліби оголосили Афганістан "вільною і суверенною державою"
Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, заявив, що після виведення з Кабула військ США Афганістан став "вільною і суверенною" державою.

Про це заявив спікер талібів Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас немає жодних сумнівів у тому, що Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою", - сказав він журналістам.

"Америка зазнала поразки ... від імені нашої нації заявляю, що ми хочемо мати гарні відносини з рештою світу", - додав Муджахід.

Він також пообіцяв, що афганці будуть "захищати нашу свободу, незалежність та ісламські цінності".

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Так далеко они пока не думали.
  • Кардан_вал
    Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"... от здравого смысла.
  • Dmytro Zagashev
    свободным от свободы
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