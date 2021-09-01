Новини • Боротьба з коронавірусом

Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V"

9 13617
Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V"
Щеплення російською вакциною "Спутник V" у Словаччині зробили лише приблизно 18,5 тис. осіб. Більше охочих не знайшлося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я Словаччини, у країні - вкрай низький попит на російський препарат, який поки не допущений до застосування в ЄС.

Спочатку в Словаччину поставили 200 тис. доз російської вакцини. Але 160 тис. доз в липні повернули назад через відсутність охочих вакцинуватися цим препаратом.

Тим часом у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) стверджують, що Словаччина використала всю вакцину. "Додаткові поставки в межах контракту не плануються", - заявила пресслужба РФПІ.

Також читайте: 70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн

Також у фонді стверджують, що "Спутник V" став частиною політичної боротьби між політичними силами у Словаччині, і проти російської вакцини нібито була організована інформаційна кампанія.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.
    Источник: https://censor.net/ru/n3285648
    Так и запишем - в Словакии проживает 18,5 тыс русских дикарей.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Есть надежда,что после вакцинации "Спутником" их поубавится. Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" - Цензор.НЕТ 8274
  • Denis Ternovski
    Какой-то прикормленный Кремлём словацкий министр заявил, что Словакия заказала 2,5 миллиона помойных моцковских вакцин: возник скандал и этого помойного министра, кажется, выгнали с должности.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини