Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V"

Щеплення російською вакциною "Спутник V" у Словаччині зробили лише приблизно 18,5 тис. осіб. Більше охочих не знайшлося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я Словаччини, у країні - вкрай низький попит на російський препарат, який поки не допущений до застосування в ЄС.

Спочатку в Словаччину поставили 200 тис. доз російської вакцини. Але 160 тис. доз в липні повернули назад через відсутність охочих вакцинуватися цим препаратом.

Тим часом у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) стверджують, що Словаччина використала всю вакцину. "Додаткові поставки в межах контракту не плануються", - заявила пресслужба РФПІ.

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Також у фонді стверджують, що "Спутник V" став частиною політичної боротьби між політичними силами у Словаччині, і проти російської вакцини нібито була організована інформаційна кампанія.