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Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку

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Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.

Про це президент повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати", - повідомив український глава держави.

Зеленський привітав готовність Світового банку до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.

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Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку 01
Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку 02

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Как говорил проофессор Преображенский смотреть и слушать....Смотреть и слушать что говорят Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 9112 Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка - Цензор.НЕТ 7411
  • Наталия Гончар
    а якщо ідіот - то надовго
  • aquarius580 459c2008
    To есть обсуждались условия продажи чернозёмов.
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