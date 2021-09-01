Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.
Про це президент повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати", - повідомив український глава держави.
Зеленський привітав готовність Світового банку до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.