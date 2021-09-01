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Instagram видалив пост "голови" окупаційного "парламенту" Криму Константінова про терориста Захарченка

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Instagram видалив пост "голови" окупаційного "парламенту" Криму Константінова про терориста Захарченка
Константінов розмістив в американській соцмережі хвалебну оду Захарченку, назвавши його "захисником русского мира". Публікацію видалили через згадки насильства або небезпечних організацій.

Про це розповіла речниця Константінова Крістіна Попкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Константінов назвав Захарченка "невтомним захисником русского мира". Він писав, що ватажок угруповання "ДНР" "був другом Криму, неодноразово відвідував півострів".

За словами Попкової, Instagram видалив публікацію, повідомивши при цьому, що в ній містилося насильство або згадка небезпечних організацій.

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Нагадаємо, в березні 2020 року окупаційна "міськрада Сімферополя" "назвала" одну з вулиць міста ім'ям ліквідованого ватажка терористів "ДНР" Захарченка.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
  • Olex Morokhovets
    Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
  • молодой рабочий
    Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
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