Новини • Агресія Росії проти України

Новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україну, - AP

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Новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україну, - AP
Новий пакет допомоги від США передбачає поставку протитанкових ракет Javelin.

Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - цитує видання повідомлення адміністрації Байдена Конгресу.

У цьому ж повідомленні адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення військової активності Росії вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

"Нова військова допомога покликана продемонструвати, що США віддані безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin", - повідомляє АР.

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Як раніше повідомляло агентство, президент США Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні до 60 мільйонів доларів із коштів Пентагону.

Кошти спрямують на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.

Також читайте: Україна може розраховувати на підтримку США в боротьбі з агресією РФ, - глава Пентагону Остін

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Какие голимые у вас сейчас методички из кремля...
    Куда подевались творческие кураторы?
  • В В d3a8be6b
    В Укринформе написано именно то, о чем пишет АР, как бы порохоботам этого не хотелось. Можете вместе с рашеботами поплакать, что Байден Зеленскому Джавелины дает. Вам же так хочется, чтобы визит президента Украины в США оказался безуспешным. Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP - Цензор.НЕТ 4524
  • В В d3a8be6b
    Очередная пороховатная ложь. В статье не сказано, что намерения США были задекларированы задолго до поездки Зеленского в США, там сказано, что США объявили о военной помощи до встречи Байдена и Зеленского в среду. Если бы эти намерения были задолго до поездки Зеленского, то так точно к дате они бы в статье не привязывались. О Трампе в статье говорится, что его администрация отказала в помощи Украине, что послужило поводом к его импичменту. И конечно же о Javelinах в статье написано. Вот цитата: "The new package will include more Javelin anti-tank missiles, which Kyiv sees as critical to defending against the Russia-backed separatists who have rolled through eastern Ukraine." Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP - Цензор.НЕТ 9636
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