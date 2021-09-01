Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", — повідомив міністр.
Він наголосив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.
На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс у стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати на маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".
Раніше в МЗС України повідомляли, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян влада може скорегувати залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.
За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками з Афганістану вже вивезено понад 600 осіб.