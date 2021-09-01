США цілком можуть робити відразу дві речі: боротися з тероризмом та протистояти загрозам з боку РФ і Китаю, - Байден

Американський президент Джо Байден у вівторок заявив, що США повинні одночасно боротися з тероризмом і протистояти загрозам, зокрема, з боку Росії і Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Світ змінюється. Ми перебуваємо в серйозній конкуренції з Китаєм, ми стикаємося з викликами на багатьох напрямах з боку Росії, ми стикаємося з кіберзагрозами і з проблемою розповсюдження ядерної зброї", - сказав Байден у зверненні до нації.

"Ми цілком можемо робити відразу дві речі: боротися з тероризмом і боротися з новими загрозами, які є зараз і які триватимуть", - зазначив президент США.

За його словами, "Китай і Росія хотіли б найбільше в цій гонці, щоб США загрузли в ще одному десятилітті (війни. - Ред.) в Афганістані".

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Говорячи про тероризм, Байден зазначив, що якщо колись ця проблема стосувалася переважно Афганістану, то тепер "географія" тероризму значно розширилася, і США слід боротися проти терористичних угруповань у різних частинах планети.