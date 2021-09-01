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Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні

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Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні
Рішенням британського уряду в межах операції "Теплий прийом" усі евакуйовані афганці, які співпрацювали з британськими військовими і в Афганістані, зможуть залишатися у Великій Британії без будь-яких обмежень за часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі на урядовому сайті Сполученого Королівства.

Усі вони повинні отримати "життєво важливу підтримку, необхідну для відновлення життя, пошуку роботи, продовження освіти та інтеграції до своїх місцевих громад", наголошується в документі.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: "Ми в величезному боргу перед тими, хто працював зі Збройними силами в Афганістані, і я сповнений рішучості надати їм та їхнім сім'ям підтримку, необхідну для відновлення свого життя тут, у Великій Британії".

"Я знаю, що це буде неймовірно складний час, але я сподіваюся, що вони підбадьоряться від хвилі підтримки і щедрості, вже висловленої британською спільнотою", - додав прем'єр.

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У пресрелізі повідомляється, що в межах допомоги уряд виділяє щонайменше 12 млн фунтів-стерлінгів на створення для афганських дітей додаткових шкільних місць, буде надано до 300 стипендій для афганських студентів і аспірантів в університетах Великої Британії.

Ще 3 млн фунтів-стерлінгів передбачені на отримання цією категорією афганців доступу до медичного обслуговування, всім пропонується вакцинація проти COVID-19.

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ничему Европа не научилась Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 195
    через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
    Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
  • belge
    Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины"

    Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, **** Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 1208
  • belge
    Я первый раз был во Франции в 1993 году. И мне уже тогда местные сказали: чёрных здесь пять миллионов. И их уже больше, чем нас. Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 4775
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