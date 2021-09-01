Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі на урядовому сайті Сполученого Королівства.
Усі вони повинні отримати "життєво важливу підтримку, необхідну для відновлення життя, пошуку роботи, продовження освіти та інтеграції до своїх місцевих громад", наголошується в документі.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: "Ми в величезному боргу перед тими, хто працював зі Збройними силами в Афганістані, і я сповнений рішучості надати їм та їхнім сім'ям підтримку, необхідну для відновлення свого життя тут, у Великій Британії".
"Я знаю, що це буде неймовірно складний час, але я сподіваюся, що вони підбадьоряться від хвилі підтримки і щедрості, вже висловленої британською спільнотою", - додав прем'єр.
У пресрелізі повідомляється, що в межах допомоги уряд виділяє щонайменше 12 млн фунтів-стерлінгів на створення для афганських дітей додаткових шкільних місць, буде надано до 300 стипендій для афганських студентів і аспірантів в університетах Великої Британії.
Ще 3 млн фунтів-стерлінгів передбачені на отримання цією категорією афганців доступу до медичного обслуговування, всім пропонується вакцинація проти COVID-19.