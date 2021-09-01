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Війська РФ за добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і протитанкові гармати МТ-12. Бойових втрат немає, - штаб ООС

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Війська РФ за добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і протитанкові гармати МТ-12. Бойових втрат немає, - штаб ООС
Минулої доби, 31 серпня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-мм калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-мм калібру та протитанкових гармат МТ-12.

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Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

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Топ коментарі

  • Тарапунька
    Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
  • Роман Кокоровець
    може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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