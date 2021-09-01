Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 218,5 млн, жертв уже понад 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 1 вересня у світі зареєстрували 608 305 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8973 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 218 557 003 випадки інфікування, з них 608 305 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 533 955 осіб, з них 8973 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 195,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 52-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 16-ту, за летальними випадками - 29-ту і 6-ту позицію відповідно.