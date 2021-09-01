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Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський

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Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський
Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації, - сказав він. - І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

Питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні", додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.

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Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з Президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. 1 вересня мають відбутися перемовини Глав держав.

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Топ коментарі

  • 4uxpux
    Представитель нариков и алкашей расматривает что то?Такое может быть?
  • Андрей Нешевченко
    Есть такой советник Госдепа США- Дерек Шолле. Так он, полтора месяца назад, сказал буквально следующее:
    "На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
  • belge
    Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

    Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем. Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1860
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