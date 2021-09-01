В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ здоров'я у Facebook.
"За добу 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52)", - йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 874 особи, летальних випадків – 44, одужало – 925 осіб.
Крім того, за добу протестовано:
методом ПЛР – 28 140 осіб,
методом ІФА – 8 159 осіб,
експрес-тестами – 27 102 особи.
Зазначається, що за весь час пандемії в Україні захворіли – 2 288 371 особа, одужали – 2 208 865 осіб, летальних випадків – 53 833, проведено ПЛР-тестувань – 12 008 463.
Також повідомляється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.