Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"

Україна розраховує на гарантії з боку США у разі добудови та введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.

"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... - сказав Глава держави, - Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії".

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".

Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.

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Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.

1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.