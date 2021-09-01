Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.
"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... - сказав Глава держави, - Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії".
На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".
Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.
Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.
1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.