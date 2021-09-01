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Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"

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Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"
Україна розраховує на гарантії з боку США у разі добудови та введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.

"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... - сказав Глава держави, - Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії".

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".

Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.

Також читайте: "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times

Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.

1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да оно и так обсерится, будем мы его поддерживать или нет, это не важно. В США прямым текстом сказали, что там не с кем разговаривать, так что пусть шкварится нам на потеху Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 1182
  • Андрей Нешевченко
    Когда какая-то команда проигрывает с разгромным счетом, на выезде, то обычно, в интервью, тренеры и игроки говорят именно так, дословно: "Мы ещё поборемся"(с). Зэля, вроде как футбол *********... Это он оттуда срисовал, явно.
  • Yuriy Smith
    борун шутками поборется?
    до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
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