У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні. Однак спільної пресконференції лідерів не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на розклад американського президента.

Так, переговори лідерів заплановані на 14.00 за місцевим часом в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляється в публічному розкладі президента США. Наступним заходом в розкладі Байдена вказується щотижневий економічний брифінг о 16.30, що свідчить про те, що президенти США і України не проведуть спільний брифінг за результатами переговорів.

Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетик

Зеленський прибув до Сполучених Штатів 31 серпня. В ході візиту глава України зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм. Вони обговорили загрози безпеки, з якими Київ і європейські країни можуть зіткнутися в разі реалізації проєкту газопроводу "Північний потік--2". У присутності українського лідера було також зроблено заяву про плани двох країн поглибити співпрацю в енергетичній галузі.

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Станом на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і Байдена.