"Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном"

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вважає, що в ситуації з Афганістаном усім зацікавленим сторонам не варто відмовлятися від прямих контактів із "Талібаном".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Особисто я думаю, що просто немає іншого шляху, окрім як переговори з "Талібаном", - заявив він у вівторок, 31 серпня під час візиту в Катар.

Необхідно перешкодити виникненню нестабільності в Афганістані, яка "сприяла б піднесенню тероризму" і серйозно вплинула б на сусідні держави, зазначив Маас.

Під час переговорів із талібами мова йде не про "формальні питання визнання", а про вирішення практичних проблем, продовжив глава МЗС Німеччини. Наприклад, питання подальшої роботи аеропорту в Кабулі. При цьому країни Заходу, за словами Мааса, наполягають на виконанні низки умов: "Ми визначили чіткі передумови (для переговорів. - Ред.): дотримання прав людини, можливість для людей виїжджати, і щоб в Афганістані не переховували терористичні угруповання".

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За оцінкою німецького міністра, в Афганістані залишаються ще приблизно 300 громадян Німеччини. Він уточнив, що "Талібан" висловив готовність дозволити цим людям і афганцям, які шукають притулку, виїхати з країни.

Гайко Маас також не відкидає відкриття посольства Німеччини в Афганістані при владі талібів.

"Якщо таке було б політично можливо і якщо дозволить обстановка в плані безпеки, то Німеччині варто колись знову мати своє посольство в Кабулі", - сказав він. Поки німецькі дипломати ведуть переговори з талібами в столиці Катару Досі.