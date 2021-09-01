ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла "колумбійський" (B.1.621) штам COVID-19 до списку варіантів коронавірусу, що представляють інтерес (VOI), і присвоїла йому грецький ідентифікатор "мю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з міжнародною базою даних GISAID, цей варіант коронавірусу був уперше виявлений у Колумбії у січні 2021 року. Відтоді понад 3,7 тисяч випадків захворювання штамом було зафіксовано в усьому світі, насамперед у країнах Центральної та Латинської Америки, а також США, на які припадає понад 1,4 тис. випадків. У Колумбії "мю" варіант домінує на позначці 39% (842) виявлених випадків захворювання COVID-19. Крім того, штам вже був виявлений у низці країн Європи, включно з Іспанією, Італією, Бельгією і Нідерландами.

Опубліковане наприкінці липня в Journal of Medical Biology дослідження медиків Біомедичного Університету Риму і Університету Брешії показало хорошу опірність "мю"-штаму пацієнтів, щеплених вакциною Pfizer/Biontech. На їхню думку, цей варіант коронавірусу не становить загрози ефективності вакцин.

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Цей варіант має як нові, так і вже відомі мутації шипа коронавірусу, зазначається в дослідженні.

До списку штамів COVID-19, що представляють інтерес (VOI) ВООЗ потрапляють варіанти коронавірусу, зараження якими реєструються все частіше і на все більшій території, при цьому мається прогноз або підтверджені дані про здатність їх мутацій змінювати властивості коронавірусу. Зараз окрім "мю" до неї входять чотири штами - "ета" (вперше зареєстрований у Великій Британії і Нігерії), "йота" (США), "каппа" (Індія) і "лямбда" (Перу).