Віцеспікер часів Януковича Калєтнік через суд повернув собі 14 га "Бучанського Межигір'я", - Фірсов

Остання судова інстанція повернула родині Калєтніка 14 гектарів Бучанської лісу.

Про це в Facebook повідомив колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто такий Ігор Калєтнік? Це комуніст, 8 років тому (аж не віриться), комуністична партія була представлена у Парламенті. Відверта проросійська колона була надійною опорою для коаліції Януковича. Сам Калєтнік був заступником голови парламенту, голосував за усі сумнозвісні закони Януковича, в тому числі, і за диктаторські закони 16 січня. Також, з 2010 по 2012 рік Калєтнік очолював митницю. ... Так, Калєтнік вирішив тягнутись до свого шефа і будувати власне Межигір’я. Для цього він обрав місто Буча, що знаходиться у 20 кілометрах від Києва. Це місто ще називають місто-парк, бо там росте велика кількість дерев", - розповів Фірсов.

За його словами, в 2013 Калєтнік виділив собі там 14 гектарів землі.

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"Після Революції Гідності, частина парканів посіпак Януковича починає падати, але не цей. Справа йде в суди. Спочатку, в 2014 році, прокуратура звертається до першої інстанції. Потім 5 років глибокої судової тяганини і у 2019 році мати Калєтніка звертається до Ірпінського міського суду з клопотанням про нововиявлені обставини. ... Вони привели до того, що Верховний Суд України 26 травня цього року виніс рішення, згідно з яким земля повернулася до матері Калєтніка - Галині Калєтнік. Цинічність ситуації полягає в тому, що відразу ж після рішення суду Ігор Калєтнік переоформляє майно на себе. Тобто ця людина, як і в 2013 році, особливо не соромиться робити все, що хоче, і більше того - зухвало демонструє свої можливості", - підкреслив Фірсов.

"Рішення суду не публікували, поки до Верховного Суду не надійшов мій запит. ... Але я б не радив Калєтніку занадто святкувати, РНБО ще ніхто не відміняв", - підсумував він.









