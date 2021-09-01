Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Підкреслюється, що він також висловив підтримку прагненням України до набуття членства в НАТО.
"Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі $60 млн, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін"", - наводить слова Остіна пресслужба Офісу Президента.
У свою чергу Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є надійним партнером у сфері безпеки, і подякував за незмінну підтримку в питаннях надання щорічної допомоги Україні в цій галузі.
Володимир Зеленський підкреслив, що налаштований на реформування української оборонної промисловості і всебічно підтримує корпоратизацію оборонних підприємств.
Раніше видання АР повідомляло, що новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україні.