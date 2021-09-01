Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії

Подальші інвестиції норвезьких компаній у сектор відновлюваної енергетики України залежать від того, чи буде український уряд виконувати взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання заборгованості за "зелену" електроенергію.

Про це заявив державний секретар міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудун Халворсен.

"Останні роки норвезькі компанії інвестують в Україну сотні мільйонів євро. Вони мають амбітні плани продовжувати таку співпрацю. Однак це залежить від того, якими будуть умови державної програми. І як будуть випущені "зелені" облігації (для врегулювання боргів перед інвесторами у ВДЕ. - Прим.)", - заявив дипломат в ефірі телеканалу "Україна24".

За словами голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, борги перед виробниками "зеленої" енергії поки що лише зростають.

"Тенденція щодо зменшення сплати сьогодні накопичується, тобто за травень вже було 73%, за липень - вже 68%. І ось ця тенденція дуже непокоїть", - заявив Конеченков.

За словами інвесторів, ще сильнішого удару по "зелених" проєктах можуть завдати урядові ініціативи щодо запровадження нового акцизу на "зелену" електроенергію.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргової кризи.

Уряд порушив зобов'язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг у 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет Міністрів оголосив про намір запровадити акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Усі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.