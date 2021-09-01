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Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ

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Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ
Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Задокументовано, що зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса".

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За даними слідства, він з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів активні розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС. За це бойовик регулярно отримував гроші від окупантів.

Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну.

Контррозвідники СБУ викрили і затримали зловмисника. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено:

  • бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами;
  • встановлено координати місця знаходження схрону із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1 виробництва РФ.

За вироком суду громадянина України визнано винним за участь у терористичній організації "ЛНР" та зберіганні боєприпасів і засуджено до восьми років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Ребятки, если и дальше будет продолжаться порочная практика не называния имён и не показывания фото осуждённых кокочленцев, то это приведёт к окончательному недоверию нашим недоправоохранителям и широкому полю для манипуляций : кого посадили, за что и тому подобное. Страна должна знать своих "героев" в морду лица и дальнейшей работе по ним, уже после освобождения
  • Green sheet
    8 лет за арсенал оружия и боеприпасов, и за терроризм? Вы серьезно? Как за коробок конопли у нас дают. Афигеть у нас законы. На Рашке от 20 лет до пожизненного за такое. Почему любителей рузгогомира у нас судят не по росийским законам?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Це покарання для ворога і вбивці? Таке враження що закон знущається над своїм народом.Покарання для терориста і окупанти прирівняли до дрібного *********** і хочуть перемогти ворога.Ганьба всій законодавчій і судовій мафії. Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5782
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