"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 170 країнах світу. Вперше його виявили в Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Штам Alpha зафіксували в 193 країнах і територіях, а Beta - у 141 країні і території, варіант Gamma - у 91.

ВООЗ повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 залишається схожою на попередній тиждень, зокрема, за останній тиждень (23-29 серпня) становила 4 395 748.

Минулого тижня регіони Африки, Північної та Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я - про подібну тенденцію.

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Нагадаємо, ВООЗ відстежує новий штам коронавірусу з Південної Африки.