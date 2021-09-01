Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"

Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу. Він вважає, що в сучасному світі також є загрози, і не варто розраховувати, що мир триватиме вічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

В останні роки ситуація у всьому світі стає дедалі більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, повідомив президент Польщі.

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За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

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