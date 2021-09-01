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Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"

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Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"
Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу. Він вважає, що в сучасному світі також є загрози, і не варто розраховувати, що мир триватиме вічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

В останні роки ситуація у всьому світі стає дедалі більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, повідомив президент Польщі.

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За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Нагадаємо, у Росії оцінили можливість початку нової світової війни.

Топ коментарі

  • cimbitep
    пока существует паРаша, можно быть уверенным в обратном: подобное случится с вероятностью 100%.
  • николай николаенко 598090f8
    Дуда абсолютно прав! Судя по тому, как в Европе знают и помнят историю, то все может очень даже повторится. Да по сути, сейчас в Европе, точно такая же ситуация как и перед началом Второй Мировой войны. Причем, очень похоже: У власти (Гитлер/Путин), Олимпиада, (Берлин-1936/Сочи - 2014), аннексия (Австрия - март 1938/Крым - март 2014), вторжение (Судеты - октябрь 1938/Донбасс-апрель 2014) Разница-то ведь не большая!
  • Лилия Стацкая
    1 вересня 1939 нападом на Польщу почалась II Світова війна, наймасштабніша світова війна в історії людства (загинуло понад 62 млн.людей)

    Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 363
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