Металургійні компанії світу показують рекордний прибуток

Унаслідок сприятливої ​​цінової кон'юнктури найбільші металургійні компанії світу з початку 2021 року отримують рекордні прибутки.

Про це пише видання Мінпром в статті "Сталеве вікно інвестицій".

Зокрема, південнокорейська POSCO, шостий у світі виробник сталі, оголосила про найвищий квартальний прибуток (квітень-липень 2021 р.) за всю свою історію. Він перевищив 1,9 млрд дол. Це в 10 разів більше, ніж було роком раніше. Компанія також збільшила розмір очікуваної виручки в поточному році - до приблизно 32 млрд дол.

Майже 1,6 млрд дол. чистого прибутку заробив за другий квартал-2021 ключовий японський виробник - Nippon Steel. Зростання продажів, обсягів виробництва і рентабельності дозволило їй значно поліпшити прогноз прибутку за підсумками всього фінансового року, який закінчиться 31 березня 2022 р., - до 600 млрд ієн (це майже 5,5 млрд дол.).

Яскравим прикладом також є опублікована днями фінзвітність групи ArcelorMittal за результатами першого півріччя-2021. За вказаний період холдинг отримав 6,29 млрд дол. чистого прибутку, що є найкращим показником з 2008 р. Нагадаємо, перше півріччя 2020 р. ArcelorMittal закінчив зі збитками в 1,68 млрд дол.

Настільки сприятливий фінансовий результат меткомпаній пояснюється тим, що попит на сировинні товари, в тому числі і сталеву продукцію, вже з кінця 2020 р. випереджав ринкову пропозицію. Закриті на початку пандемії сталеплавильні потужності не встигли повернутися оперативно в лад. Тому легкий, але постійний товарний голод підстьобував ціни в металургійному секторі до історичних максимумів останнього десятиліття, а то і більш тривалих періодів.