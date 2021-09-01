Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Минув перший день візиту нашої команди до США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість", – сказав глава держави у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.
Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч із міністром енергетики США та були підписані важливі документи.
"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку", – наголосив він.
Президент також зауважив, що побачив підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.