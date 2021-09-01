Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки відбувається надзвичайно результативно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Минув перший день візиту нашої команди до США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість", – сказав глава держави у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.

Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч із міністром енергетики США та були підписані важливі документи.

"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку", – наголосив він.

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Президент також зауважив, що побачив підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.