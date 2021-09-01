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"Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко

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"Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко
Глава правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що запуск "Північного потоку - 2" ще не пізно зупинити.

Про це він заявив у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть незважаючи на те, що його, можливо, я не знаю, на 99% завершено, ми досі вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І з нашого боку ми будемо обговорювати, що США зможуть зробити в цьому питанні, наприклад, введення санкцій США проти Nord Stream AG", - підкреслив Вітренко.

"Ми продовжуємо підкреслювати, що для нас справа не в грошах, в першу чергу, в національній безпеці України", - додав він.

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Топ коментарі

  • Владимир Першин
    Уже не реально. Германия аж кипятком мочится, такие бабки будут теперь падать каждый год бюргерам в карман + экономическое и политическое влияние в ЕС как основного газового хаба. Они ещё и третий поток построят. Нам нужно готовиться к тому, что с 25 года транзита газа не будет вообще.
  • Герхард
    Можешь теперь головой об трубу биться.

    Нехер было Нафтогаз захватывать.
  • Oljik
    Я дам вам боржомі, але вона вас вже не врятує.
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