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Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН

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Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН
Забруднення повітря забирає більше життів, ніж війни, куріння і туберкульоз.

Про це в Twitter повідомляє ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку забруднення повітря забирає 7 млн життів - більше, ніж війни, куріння і туберкульоз. Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 міс. В РФ приблизно на 9 міс. В Індії — на 1,5 року", - говориться в повідомленні.

Головна причина - спалювання викопного палива, додали в ООН.

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Топ коментарі

  • Привет
    О как...7 миллионов за год...а от короны 4.8 миллиона за лва года...
    Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
    Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
  • Андрей Нешевченко
    Так что же получается? Я живу в Мариуполе, в котором самый грязный воздух в Украине. Плюс к этому, я курю ровно 2 пачки Синего Кэмэла в сутки, ещё плюс- я не прочь бухнуть. Ну и напоследок: мне 60 лет. Интересно, почему я до сих пор жив и чувствую себя великолепно??? Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 5843 Мне, вааще, более 40-ка лет редко дают, а как максимум- 45. Честное Благородное Слово. Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 4192
  • Привет
    И тут даже любимая отмакзка ваксеров не пройдет....типа рак и инсульт по воздуху не передаются...😀
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