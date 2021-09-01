Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їхня первісна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське тощо. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - сказав російський міністр.

Зазначимо, Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. У ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.

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