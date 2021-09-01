За 50 років кількість стихійних лих, викликаних кліматичними умовами, зросла вп'ятеро, - ООН

Кількість стихійних лих, викликаних кліматичними умовами, в період з 1970 по 2019 рік зросла в п'ять разів, переважно за рахунок зростання середніх температур на планеті, і подібна тенденція продовжиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на доповідь Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН.

"Кількість погодних, кліматичних і гідрологічних екстремальних явищ збільшується, і вони стануть більш частими і серйозними в багатьох частинах світу в результаті кліматичних змін", - йдеться в заяві генсека організації Петтері Тааласа.

При цьому за період з 1970 року було зафіксовано понад 11 тис. стихійних лих, які забрали життя понад 2 млн осіб і завдали економічних збитків у розмірі $ 3,64 трлн. При цьому понад 91% смертей припали на країни, що розвиваються.

Найбільше жертв виявилися викликані посухою - приблизно 650 тис. осіб; потім йдуть штормом- понад 577 тис. загиблих. В результаті повеней загинули близько 59 тис. осіб, а через аномальну спеку - до 56 тис. осіб.

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Однак за той же період часу число смертей, пов'язаних з природними катастрофами, скоротилося триразово, багато в чому завдяки системам раннього попередження. Так, якщо в 1970-ті роки щорічно з цих причин гинуло більш як 50 тис. осіб, то в 2010-ті роки - менше 20 тис. Проте, за даними ВМО, тільки половина зі 193 країн-членів організації в своєму розпорядженні системами раннього оповіщення , що дозволяють рятувати людей.

Крім того, зафіксовано зростання економічних втрат у результаті стихійних лих. Згідно з доповіддю, в 2010 - 2019 роках в день сума такого збитку досягала $ 383 млн - в сім разів більше, ніж в 1970-ті роки з показником в $ 49 млн.

За останні 50 років сім з 10 найбільш руйнівних з економічної точки зору лих мали місце з 2005 року. Три з них відбулися в 2017 році: ураган "Харві" ($ 97 млрд збитків), ураган "Марія" (до $ 70 млрд) і ураган "Ірма" (майже $ 60 млрд).