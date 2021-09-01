Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"У добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.
Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.
Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.