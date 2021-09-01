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Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін

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Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін
Із 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

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Топ коментарі

  • крик душі
    Хер вам.
    От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
  • Герхард
    Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
  • Олег Карпов b569f323
    Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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