Новини • Агресія Росії проти України

РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко

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РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування із журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння й техніки російського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами диктатора, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив Лукашенко.

"Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав він.

Також читайте: Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    нахер нам картошка, бульба и мука -
    бей людзей патрошку и введи вайска ! РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7209 РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 866
  • Eispickel
    Ага Х#йло поставил в Беларусь оружие, но только вместе
    со своими дивизиями, батальонно-тактическими группами
    бригадами и полками...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це Росіі потрібно ,а Лука лише лялька кремлівського балагана !!!)))
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