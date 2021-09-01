Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"З огляду на позицію моїх колег... Навряд чи його підтримають усі народні депутати", - сказав Разумков журналістам у середу в Ірпені (Київська обл.).
Спікер парламенту наголосив, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах нинішньої непростої соціально-економічної ситуації було б "особливо важливе".
"Я вважаю, що все-таки це було б правильно. Достатньо мають ресурсів, порівняно з іншими верствами населення, народні депутати, щоб забезпечити себе житлом", - сказав він.
Як повідомлялося, раніше Разумков висловлювався за доцільність скасування компенсації народним депутатам за оплату житла.