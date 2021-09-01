Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар

Із 1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформації УГКЦ.

"Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року", – йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 травня 2021 року.

Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалено, "піклуючись про духовний розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж