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США анонсували Україні підтримку в розмірі $3 млрд

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США анонсували Україні підтримку в розмірі $3 млрд
Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) анонсував надання Україні допомоги в розмірі 3 млрд доларів. Це станеться після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дома.

Зазначається, що візит президента США до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.

"Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки "Ексімбанку" в розмірі 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому 60 мільйонів будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin і іншого оборонного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україну, - AP

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Це Юля, бойовий медик. Їй 20 років.
    США окажут Украине помощь в размере $3 млрд, - Белый дом - Цензор.НЕТ 395

    За два тижні Юлі виповниться 21, і свій день народження дівчина проведе на фронті, як і останніх півтора року.
    Учора вона надавала першу допомогу своєму командиру - важке наскрізне кульове поранення в голову. Сьогодні Юля давала своє перше інтерв'ю і трохи хвилювалася перед камерою. Але коли вчора в окопі колола знеболювальне, коли бинтувала пораненого, була максимально зібрана і впевнена. Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу.
    Лише коли бійця забрали до шпиталю, зізнається - присіла і затрусилася.
  • Чайка Київ
    Юля надавала допомогу командиру, після поранення ворожим снайпером.
    ВАЗеленський, де антиснайперські комплекси?
  • Шрек Баблокат
    и мамка её тоже медик.. недалеко от дочи служит..
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