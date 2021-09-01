"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечує вплив політсили на видалення інформації про ДТП із нардепом Олександром Трухіним із новинних сайтів.

Про це парламентар заявив в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ в країні, з погляду політики", — зазначив глава політсили.

Корнієнко додав, що звинувачення в тому, що "ми тиснемо на журналістів, принаймні мають бути чимось підкріплені".

На зауваження про те, що журналісти самі по собі не могли видаляти новини, Корнієнко відповів: "Це ж не обов’язково, це може бути якась взагалі піар-війна".

На його думку, в Трухіна можуть бути вороги через роботу у Полтавській області і посаду заступника голови бюджетного комітету.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.